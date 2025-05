Dopo quasi tre anni di lavori e disagi, è stata riaperta al traffico la galleria di Coreca, lungo la Statale 18, nel comune di Amantea. L'infrastruttura era stata interdetta al traffico veicolare nell'inverno del 2022 per urgenti lavori di ristrutturazione, con contestuale deviazione sul vecchio tracciato costiero.

Il momento più critico si è avuto quando anche il percorso alternativo era stato chiuso per una frana, con la costa letteralmente tagliata in due. Questo tratto della litoranea è fortemente trafficato anche da mezzi pesanti e costituisce la soluzione più valida in caso di problemi sull'autostrada.

Il tunnel era fortemente compromesso, per cui la volta è stata di fatto ricostruita. Lunga quasi un chilometro, oggi è una galleria sicura e dotata di tutti gli impianti di emergenza. Alla riapertura, oltre a dirigenti e personale Anas, erano presenti il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, e i titolari dell'associazione temporanea d'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.