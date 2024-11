Il Ministero dell'Interno, sulla scorta della legge antimafia, ha chiesto al Tribunale di Vibo Valentia l'incandidabilita' di tre ex amministratori del Comune di Ricadi. Udienza fissata per il 5 novembre prossimo

Vibo Valentia- L’udienza è fissata per il 5 novembre prossimo. Data in cui il Tribunale di Vibo Valenti discuterà della richiesta inoltrata dal Ministero dell'Interno, di dichiarare incandidabili tre ex amministratori del Comune di Ricadi, sciolto per infiltrazioni mafiose l'11 febbraio scorso. L'incandidabilita' alle prossime elezioni interessa l'ex Sindaco del comune costiero del vibonese, Pino Giuliano, l'ex assessore all'Urbanistica ed ai Lavori pubblici Giuseppe Di Tocco e l'ex consigliere di minoranza Francesco Sarago'. (ci)