La prima edizione della manifestazione, prevista dal 4 al 29 agosto, vedrà anche le performance di Maria Grazia Cucinotta e Michele Placido in un contesto carico di suggestioni culturali. Media partner il Gruppo editoriale Diemmecom-Network LaC

Cultura e intrattenimento al centro del programma estivo a Torre Marrana. Dal 4 al 29 agosto, infatti, la spettacolare location ospiterà il “Torre Marrana Festival”, una rassegna di eventi che promette di coinvolgere un vasto pubblico con un programma ricco e variegato, che spazia dal teatro alla musica d’autore, dalla danza alle rivisitazioni di grandi classici. L’Amministrazione comunale di Ricadi, con il patrocinio di Casa Romano come main sponsor e il supporto di Diemmecom – Network LaC come media partner, ha allestito un cartellone di appuntamenti di alto profilo, pensato per valorizzare il territorio e offrire serate indimenticabili.

Il cartellone

Si comincia il 4 agosto con Maria Grazia Cucinotta, protagonista di Malena e il Tango, uno spettacolo che ha debuttato da poco con la regia di Francesco Branchetti: non soltanto uno spettacolo teatrale, ma un viaggio intimo e struggente nell’anima di un genere musicale e poetico che ha incantato generazioni. Il 6 agosto sarà la volta delle Ragazze del paese accanto con Femmina come la terra: un progetto musicale tutto al femminile fatto di canzoni che raccontano l’anima delle donne parlando tutte le lingue del mondo.

L’11 agosto sarà di nuovo protagonista il teatro con uno dei suoi interpreti più importanti: Michele Placido in Serata d’onore: uno spettacolo che è ormai un classico. Accompagnato da Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) Placido sarà in scena con un recital che prenderà lo spettatore per mano guidandolo tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

Tocca di nuovo alla musica il 14 agosto con Emanuele Marsico Quintet in Carosello Napoletano: la canzone melodica napoletana, probabilmente la più alta espressione che la musica popolare italiana ha dato di sé nella sua storia, incontra il jazz con il giovane artista campano Emanuele Marsico accompagnato da quattro talenti della scena jazz italiana in un appuntamento ricco di suggestioni.

Il 18 agosto arriva Peppe Voltarelli con Voltarelli canta Profazio, un progetto premiato col prestigioso Premio Tenco col quale Voltarelli, uno degli artisti calabresi più conosciuti, racconterà l’opera di Otello Profazio, probabilmente il cantore più profondo dell’anima della Calabria e delle sue tante contraddizioni.

Chiusura in bellezza il 29 agosto coi Parafoné in Capre Diem: il collettivo musicale Parafoné rappresenta una delle band più innovative del sud Italia nel recupero della musica tradizionale che proietta il gruppo oltre i confini territoriali evidenziando i legami e le contaminazioni con le musiche del mediterraneo aggiornando la tradizione in maniera raffinata senza rinunciare all’intensità delle radici. Continua a leggere su IlVibonese.it