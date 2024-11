La campagna farà tappa a Belvedere Marittimo, Cetraro, Amantea, Villapiana lido e Roseto Capo Spulico

"Ricicla estate", la campagna di Legambiente, ha fatto tappa anche nella provincia di Cosenza, nei comuni di Belvedere marittimo, Cetraro, Amantea, Villapiana lido e Roseto Capo Spulico. La campagna itinerante è stata realizzata in collaborazione con Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, e con il contributo di Alessco (Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Cosenza). Quest'anno, oltre al Rimuseum dell'Unical e Confesercenti FIBA, l'evento si arricchisce del partenariato di Fondazione Trame e Federconsumatori Calabria.



La campagna consiste nel posizionare, negli stabilimenti balneari aderenti, degli appositi bidoncini per depositare i rifiuti di imballaggio, in modo differenziato, dandogli una nuova vita e permettendo ai consorzi che fanno parte del sistema Conai, che garantiscono il riciclo, di trasformare quello che prima era solo un rifiuto, in una preziosa risorsa.



Nel corso delle giornate organizzate dal team della campagna, coordinati da Caterina Cristofaro, sono state realizzate diverse attività ludiche, in chiave "riciclo", per insegnare, ai bambini e alle loro famiglie, come conferire in modo corretto i rifiuti per la raccolta differenziata.



Dopo la conferenza stampa di apertura a Cetraro, con la presenza di Goletta Verde, il team della campagna ha fatto tappa al lido Mediterraneo di Amantea, affiancato dai ragazzi del Rimuseum di Cosenza, l'unico museo in Italia interamente dedicato al tema dei rifiuti e da alcuni rappresentanti dell'associazione Alessco, un'associazione che come Legambiente si occupa di natura. Presente anche il presidente dell'associazione culturale Cosenza Autentica Giulio Melicchio, che con il suo bibliobus, un forgone adibito a biblioteca ambulante, fornisce libri in prestito e intrattiene i bambini con giochi e altre attività. Nella tappa di Belvedere, hanno preso parte i volontari del Circolo locale con il loro presidente Carlo Gaglianone ed il vice Sergio Arcuri.



Stanno per concludersi anche le tappe in programma per il mese di agosto nei 16 comuni calabresi aderenti, oggi a Marina di Gioiosa Jonica, a Roccella Jonica il 21, a Vibo Marina il 23, a Pizzo il 24, a Belvedere Marittimo il 26, a Crotone il 28 e a Diamante il 31.

Tra gli obiettivi della campagna: la riduzione dei rifiuti per eliminare le discariche, recupero e riutilizzo dei materiali raccolti; il risparmio di materie prime, tutela dell'ambiente, maggiore sostenibilità urbana; l'aumento della qualità della raccolta differenziata; la maggiore autonomia dei comuni nella gestione quotidiana dei rifiuti e la riduzione della produzione di rifiuti urbani.