Rincari ben oltre al 300%, con punte del 530% in più: un vero e proprio salasso per i calabresi che, durante le festività natalizie, intendano rientrare in Calabria. Gli aumenti registrati su rotaia e gomma sono da brividi nei giorni a ridosso della vigilia e del Capodanno. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

In collegamento Mimma Iannello, presidente regionale di Federconsumatori, l'associazione che nei giorni scorsi ha condotto una indagine analitica per denunciare il caso.

Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 di TivuSat e sull'820 di Skype.