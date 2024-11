Non mancano le sorprese ma in molti casi si tratta di un atto dovuto e molte delle posizioni potrebbero essere archiviate. Vanno ad aggiungersi ai 13 capigruppo già indagati da tempo

REGGIO CALABRIA - Avviso di proroga ufficiale recapitato agli altri 30 consiglieri della Regione Calabria e ad un collaboratore indagati nell'inchiesta denominata "rimborsopoli". Per molti si tratta di un atto dovuto. Chiamati in causa Pietro Aiello, Antonio Caridi, Giovanni Nucera, Fausto Orsomarso, Nazzareno Salerno e Rosario Mirabelli del Nuovo Centro Destra; Giuseppe Caputo, Mario Magno, Giuseppe Morrone, Alessandro Nicolò, Salvatore Pacenza di Forza Italia; Candeloro Imbalzano, Salvatore Magarò, Alfonsino Grillo e Claudio Parente del gruppo "Scopelliti Presidente"; Gianluca Gallo e Ottavio Bruni dell'Udc ai quali si aggiunge il presidente del Consiglio Regionale scudocrociato Francesco Talarico; Pietro Amato, Mario Franchino, Carlo Guccione, Mario Maiolo, Antonio Scalzo, Francesco Sulla, Ferdinando Aiello, Nicola Adamo del Partito Democratico. Indagini in corso anche per i parlamentari del Pd Demetrio Battaglia e Bruno Censore; Domanico Talarico e Giuseppe Giordano dell'Italia dei Valori. L'elenco si chiude con il collaboratore della commissione Bilancio, Antonio Raso.