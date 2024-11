I ragazzi hanno ottenuto l’importante qualificazione per l’atto finale della manifestazione ed avranno la possibilità di vivere un’esperienza importante per la loro crescita formativa

Ci saranno anche gli studenti dell’Istituto Leonardo da Vinci di San Giovanni in Fiore ai prossimi Campionati della cucina italiana. Gli studenti florensi rappresenteranno la Calabria, insieme al San Francesco di Paola, all’evento in programma dal 19 al 22 febbraio all’Expo Centre di Rimini all’interno della manifestazione “Beer Attraction&Food Attraction”.

I ragazzi accompagnati dal professore di cucina dell’alberghiero Francesco Mazzotta hanno ottenuto l’importante qualificazione per l’atto finale della manifestazione ed avranno la possibilità di vivere un’esperienza importante per la loro crescita formativa.

L’Istituto alberghiero sangiovannese, guidato dal dirigente Pasquale Succurro, conta 80 iscritti tra convitto e semi convitto, ospitando ragazzi provenienti da tutta l’area alto crotonese e silana. Tante le iniziative durante questo anno in cui l’istituto si è trasferito nello storico Centro Florens dell’Arsac con gli studenti che nelle settimane scorse hanno incontrato in una giornata di formazione anche l’imprenditrice Antonella Gullà e lo chef stellato sangiovannese Antonio Biafora per ricordare l’importanza della specializzazione nel settore della cucina e più in generale dell’agro alimentare.

Un incontro che ha visto la partecipazione anche della sezione dell’Agrario. La partecipazione ai Campionati di Cucina Italiana di Rimini è un altro importante tassello per gli studenti del Leonardo da Vinci, che è sempre più protagonista nel panorama scolastico regionale.