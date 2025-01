«Siamo entusiasti di annunciare un evento di grande importanza: il convegno dal titolo “Ripopolare le aree interne: strumenti normativi e sperimentazioni possibili”, che si terrà sabato 1 febbraio ore 18.00 nell’Aula Consiliare del Comune di Cassano All’Ionio». È quanto si legge in una nota dell’Associazione “Libertà e Partecipazione”, organizzatrice dell’evento.

Il convegno vedrà la partecipazione di un prestigioso parterre di relatori tra cui il senatore della Repubblica, Ernesto Rapani, del consigliere regionale della Calabria, Sabrina Mannarino; del Presidente Unpli Cosenza, Antonello Grosso La Valle; dell’economista Luca Mannarino; dei Consiglieri comunali “Libertà e Partecipazione” Luigi Malomo e Giuseppe Graziadio.

A dare il via al convegno, invece, saranno il sindaco Giovanni Papasso e il vicepresidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, mentre, a introdurre e a moderare il dibattito, sarà Domenico Lione (Libertà e Partecipazione). «In un periodo in cui le aree interne del nostro Paese sono sempre più a rischio di spopolamento – ha dichiarato Domenico Lione - il nostro obiettivo è quello di stimolare un dibattito costruttivo e di proporre soluzioni concrete per arrestare questo fenomeno. Il convegno affronterà il tema della ripopolazione delle aree interne, esplorando le opportunità offerte dagli strumenti normativi attuali e le potenzialità delle sperimentazioni che stanno nascendo a livello locale e nazionale. Interverranno esperti di politiche territoriali, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, con l’intento di promuovere un confronto aperto e proficuo su possibili soluzioni per la crescita sostenibile e la valorizzazione delle aree meno urbanizzate, in un’ottica di equilibrio territoriale e sviluppo inclusivo. Il convegno sarà un’opportunità di confronto e di proposta, non solo per gli amministratori pubblici, ma anche per tutti coloro che credono che la rinascita delle aree interne possa rappresentare una risorsa per il futuro del nostro Paese».