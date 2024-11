Lite tra un italiano e un georgiano. Quest'ultimo ha avuto la peggio ed è finito in ospedale

SELLIA (CZ) - Rissa con accoltellamento. E' accaduto a Sellia, in provincia di Catanzaro. Protagonisti del duello un 30enne del posto ed un 24enne di nazionalità georgiana. Quest'ultimo ha avuto la peggio. Perché al culmine della lite è spuntata fuori una lama e il 24enne è stato colpito ad una mano. Sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il presunto accoltellatore. Che adesso si trova ai domiciliari. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni. La rissa tra i due , secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe avvenuta per futili motivi.