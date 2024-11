Il giovane, fermato da alcuni carabinieri in borghese, è anche accusato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale

VIBO VALENTIA – Resistenza e minacce a pubblico ufficiale, lesioni e rissa aggravata: sono i reati ai quali dovrà rispondere D. V., 19 anni, di Vibo Valentia, arrestato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Pizzo Calabro diritti dal maresciallo Paolo Fiorello.

L’accusa. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, il giovane si trovava in un lido di localita' "Colamaio" a Pizzo quando per futili motivi si è reso protagonista di una rissa contro un altro gruppo di persone presenti nel locale. Alcuni carabinieri in borghese che si trovavano sul posto, attirati dalle urla dei protagonisti della rissa, sono quindi riusciti a raggiungere e fermare in una vicina pineta il 19enne che nel frattempo si era dato alla fuga. Una volta fermato, il giovane ha però opposto resistenza ai militari, alcuni dei quali sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. D.V. è stato poi arrestato e messo a disposizione della magistratura.