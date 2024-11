Istituita nel 1986, la Confrérie du Sabre d'Or ha come scopo la promozione e diffusione in tutto il mondo dell’arte del sabrage. Un rituale risalente all’epoca napoleonica che trasforma l’apertura dello champagne in un’arte ricca di fascino e tradizione

Sabato scorso, nell’elegante cornice del Casino Barrière di Deauville, in Francia, si è svolto il 37° Grand Chapitre International della Confrérie du Sabre d'Or. Durante l’evento, che si tiene annualmente in una location di prestigio, i membri della Confraternita e appassionati di sabrage provenienti da tutto il mondo si riuniscono per celebrare e preservare questa importante tradizione storica.

Casinò Barrière di Deauville

La Confrérie du Sabre d'Or, istituita nel 1986, ha come scopo la promozione e diffusione, in tutto il mondo, dell’arte del sabrage, ossia il taglio del collo della bottiglia di champagne mediante l’uso di una sciabola; un rituale risalente all’epoca napoleonica che trasforma l’apertura dello champagne in un’arte ricca di fascino e tradizione. La Confraternita ha acquisito nel tempo una reputazione che trascende i continenti e oggi, con oltre 33.000 membri e 24 ambasciate nel mondo, annovera tra i suoi seguaci numerose personalità di spicco. In Italia, la Confrérie è rappresentata dall'ambasciatore Edi Della Sala.

Un momento della serata

Quest’anno era presente all’evento anche la Calabria, la quale ha avuto un rappresentante d’eccezione: Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant di Falerna Marina e connetable per la Regione Calabria della Confrérie du Sabre d'Or. La sua presenza, in rappresentanza della regione, è motivo di grande orgoglio per il territorio e testimonia la crescente rilevanza della Calabria sulla scena enogastronomica internazionale. Il Riva Restaurant, infatti, non è solo un rinomato punto di riferimento per gli amanti della cucina raffinata, ma in passato ha ospitato eventi di grande prestigio, tra cui il Grand Chapitre d’Italia, che si appresta a riproporre anche quest’anno.

Durante l’evento a Deauville, Roberto Gallo è stato insignito del prestigioso titolo di Officier, una nomina che rappresenta uno dei massimi riconoscimenti nell’ambito della Confrérie du Sabre d'Or. Il titolo è riservato a coloro che, da oltre cinque anni, sono in possesso del diploma di Cavaliere Sciabolatore e hanno dimostrato un impegno e una dedizione straordinaria verso la promozione e la diffusione del sabrage.

Roberto Gallo

Il 37° Grand Chapitre International della Confrérie du Sabre d'Or ha rappresentato un momento solenne per tutti coloro che riconoscono nell’arte del sabrage una tradizione unica e suggestiva. La nomina di Roberto Gallo come Officier suggella, ancora una volta, il profondo legame tra il Riva Restaurant e la Confraternita e offre a tutta la Regione Calabria una vetrina internazionale di assoluto prestigio.