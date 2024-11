L’appuntamento in occasione della giornata nazionale delle Piccole e medie imprese di Confindustria. Grande attesa per l’inaugurazione dei laboratori realizzati grazie ai fondi Pnrr

È tempo di esperienze per l’Iis Mazzone di Roccella Jonica, ospite al Pmi day e successivamente impegnato nella prima fase di orientamento universitario. Inoltre c’è grande attesa per l’inaugurazione dei laboratori realizzati grazie ai fondi Pnrr e la presentazione al pubblico del simulatore nautico.

Il Mazzone, la scuola che guarda oltre, è un polo scolastico che comprende il Liceo scientifico, il Liceo linguistico e l’Itt, vantando numerosi indirizzi e due corsi serali. Oggi, intanto, in occasione della quattordicesima giornata nazionale delle Piccole e medie imprese di Confindustria, gli studenti hanno avuto modo di conoscere il mondo dell’impresa visitando lo stabilimento d’imbottigliamento della Mangiatorella spa che si trova nel territorio di Stilo.

La tematica scelta quest’anno mira all’autonomia dei professionisti del futuro: la libertà come presupposto per le proprie aspirazioni. L’esperienza coinvolge gli alunni delle ultime classi del triennio. Alle quinte classi poi è dedicata la fase di orientamento in uscita, iniziata con la visita dell’equipe dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Maria Rita Mallamaci, Michelangelo Marino e Mario Carbone hanno dialogato in termini di scelta, autonomia e futuro trasferendo ai ragazzi la capacità di provare a risolvere i dubbi tipici del periodo di transizione scolastica. Alla base dei nuclei della scuola guidata dalla dirigente scolastica Rosita Fiorenza, in tutte le diverse esperienze, sono emersi accoglienza e curiosità, partecipazione e voglia di fare.