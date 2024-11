L'artigiano crotonese: «Come credente e come artista sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico non nascondo la mia emozione per aver incontrato Papa Francesco e il Presidente Mattarella insieme ai Cardinali e Vescovi di tutta Europa»

Si è svolto a Roma il giubileo del cinquantesimo Anniversario dell'istituzione del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE), che ha visto la partecipazione di Cardinali e Vescovi giunti nella capitale italiana, da tutte le parti del Vecchio Continente. Nell’occasione è stato conferito, dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, all’orafo calabrese Michele Affidato, l’incarico di realizzare le opere per l’evento.

Si tratta di bassorilievi in argento realizzati completamente a mano e dipinti con smalti a fuoco e foglie in oro, che raffigurano i sei Santi patroni d'Europa: Santa Teresa Benedetta della Croce, Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di Svezia, San Benedetto da Norcia e i Santi Cirillo e Metodio. Al centro del bassorilievo è rappresentato il mistero della Trinità, dell'incarnazione e l'evangelizzazione dell'Europa, con i Santi ritratti in atto di preghiera che glorificano la beata e beatificante Trinità. La splendida effige è stata donata a Papa Francesco, al termine della Celebrazione Eucaristica all’interno della Basilica Vaticana, per mano del maestro orafo Michele Affidato ricevuto insieme al Segretario Generale del CCEE, Don Martin Michalícek.

Un altro bassorilievo è stato donato al Papa emerito Benedetto XVI, durante l’udienza che ha concesso per questo giubileo alla Presidenza del CCEE e a diversi Cardinali e Vescovi presenti. Successivamente tutti i membri del CCEE hanno incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e nell’occasione è stata donata dal Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e da Don Antonio Ammirati l’icona realizzata dall’azienda Michele Affidato.

«È stata una grande gioia per la mia azienda, realizzare queste opere per il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. Come credente e come artista sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico - ha affermato Michele Affidato - non nascondo la mia emozione per aver incontrato Papa Francesco e il Presidente Mattarella insieme ai Cardinali e Vescovi di tutta Europa».