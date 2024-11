Tre uomini l’hanno fermato e perquisito per arraffare il suo portafoglio

ROMBIOLO (VV) - Lo hanno fermato e perquisito millantando di essere agenti di polizia in borghese. Si sono fatti consegnare il portafogli con la scusa di controllare i documenti di identità e lo hanno derubato. E’ la disavventura denunciata ai carabinieri da un pensionato di 66 anni. L’uomo, residente a Vibo Valentia, si trovava in un terreno di sua proprietà, a Rombiolo, quando è stato avvicinato da tre individui che si sono qualificati come poliziotti. Dopo averlo derubato i malviventi si sono dati alla fuga. Cento euro il bottino del furto.