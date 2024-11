Individuati inoltre due casi di scarico abusivo che hanno determinato il sequestro di un'azienda e la denuncia di una seconda alla Procura

Tutela ambientale, salvaguardia del territorio e attività di repressione in materia di inquinamento. Partendo da questi principi a Rossano l'esecutivo Mascaro ha dichiarato guerra alle discariche abusive. Sarà installato un sistema di video-sorveglianza a Pantano Martucci e Nubrica.

In merito agli scoli abusivi, l'attività di controllo ha portato all'individuazione di due insediamenti produttivi: immettevano reflui nei torrenti. Lo ha comunicato l'assessore all'ambiente Giovanni De Simone al termine della prima settimana di sopralluoghi mirati a portare alla luce le pratiche che violano le norme ambientali.

«I due sequestri effettuati – dichiara l’assessore – sono il primo risultato di un'azione di costante monitoraggio sul territorio, finalizzata a garantire la legalità. Vigileremo su tutte le strutture e su tutti i fossi imhoff per la depurazione. L'azione intrapresa continuerà in maniera intransigente».

I sopralluoghi, nella zona del mare ed in prossimità di diversi torrenti, sono stati effettuati grazie all'azione congiunta dell'ufficio e dell'assessorato all'ambiente, della Polizia Municipale e dell'ufficio manutenzione, coadiuvati dal commissariato della Polizia di Stato. I due casi di scarico abusivo scoperti hanno determinato il sequestro di un'azienda e la denuncia di una seconda alla Procura della Repubblica.

Nei prossimi giorni saranno installate, in località Pantano Martucci e Nubrica, due telecamere per vigilare anche sull'abbandono di rifiuti e prevenire la creazione di vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. I mezzi di video sorveglianza saranno un presidio ulteriore per la neutralizzazione di ogni possibile fonte di contaminazione e degrado ambientale.