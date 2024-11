L'uomo, incensurato, dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato

SOVERIA MANNELLI (CZ) - Fermato, denunciato e rimesso in libertà. Uomo di 63 anni è stato individuato dai carabinieri per aver rubato un telefono cellulare e una confezione di crema abbronzante. E’ accaduto in una farmacia di Soveria Mannelli. Dopo la denuncia presentata dalla proprietaria del telefonino, i militari sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso della farmacia. Gli uomini dell'Arma hanno così scoperto che il cellulare era finito nelle mani di una persona che aveva rubato anche una confezione di crema abbronzante. I carabinieri hanno identificato l'uomo e si sono presentati a casa sua. Il bottino è stato recuperato e restituito ai proprietari. L’uomo, incensurato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.