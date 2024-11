Una notte di Halloween che ha cambiato per sempre la sua vita, un delitto del quale ancora c’è tantissimo da decifrare, da ricostruire, in una vicenda che ha stimolato sin dall’inizio un fortissimo dibattito pubblico. Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Mereditch Kercher, ha scontato la sua pena (è un uomo libero dal novembre 2022) e sabato 27 maggio alle ore 18 sarà a Catanzaro presso la Libreria Ubik per presentare il suo libro, “Il beneficio del dubbio”, edito da Augh Editore e scritto a quattro mani con il giornalista e scrittore Pierluigi Vito.

All’interno del libro, la storia di quella notte che ha sconvolto l’Italia intera. Secondo Rudy Hermann Guede “ci sono date, passaggi e persone che hanno costruito la risposta alla domanda “Quando nasce la tua libertà” e che raccontano una vicenda tragica e ancora da decifrare”.

I nomi, i personaggi e gli avvenimenti di quella vicenda hanno trovato nei mesi e negli anni a venire ampio spazio: giornali, reportage, addirittura serie tv come quella realizzata da Netflix su Amanda Knox. Eppure c’è una voce che sin dall’inizio non è stata ascoltata, come dice lo stesso Guede nella sinossi del libro che racconta una storia che parte da lontano e che arriva a quella tragica notte.

A fare da controcanto al suo racconto, le testimonianze di chi ha cercato di dargli affetto, di chi si è trovato ad accusarlo, di chi ha provato a ricostruire come la giustizia italiana abbia affrontato uno dei casi più intricati della recente cronaca nera.