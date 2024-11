Antonio Lo Schiavo

Il consigliere chiede alla Regione di intervenire sul Governo per garantire liquidità alle imprese impegnate nelle ristrutturazioni del Superbonus 110%. In effetti la Regione Calabria quando si parla di liquidità fa magie: qualche giorno fa per i risultati 2020 ha erogato premi per 2,2 milioni a dirigenti e dipendenti. Immaginate quanto avrebbe sborsato se avessero pure lavorato.