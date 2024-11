La Confcommercio stima un lieve incremento della spesa. Le famiglie avranno un budget di circa 200 euro

COSENZA – Una speranza di ripresa. Partiti i saldi estivi, la Confcommercio stima che in media 7 italiani su 10 approfitteranno delle occasioni offerte. Una media che tiene però fuori dalla previsione le regioni meridionali, Calabria in testa, dove, sempre secondo la Confcommercio, la media degli ipotetici acquirenti è destinata ad abbassarsi drasticamente. L’osservatorio dell’associazione delle imprese del commercio tiene gli occhi puntati in particolare sui settori che hanno lamentato maggiori problemi nel corso dell’ultimo anno: abbigliamento, calzature ed accessori. Il calo dei consumi in Calabria ha toccato l’11% nel primo comparto, il 12,5% nel secondo e addirittura un crollo nel terzo con punte di flessione, nelle province di Crotone e Vibo vicine al 20%. Confcommercio stima in 270 euro il budget medio per famiglia per questi acquisti estivi. Un “tesoretto” che al Sud però si riduce in media del 30% in Calabria cove le famiglie spenderanno poco più di 200 euro.