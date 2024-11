Vincenzo Voce

Il concerto di Capodanno in diretta Rai da Crotone è una splendida occasione per far conoscere un volto diverso della Calabria. E invece noi ci facciamo sempre riconoscere.. Così il consiglio comunale non ha inteso rinunciare ai suoi privilegi: ogni membro del consiglio avrà a disposizione quattro pass speciali. Il biglietto d’oro darà la possibilità al consigliere e altri tre fortunati prescelti di poter arrivare con tutta calma al concerto. I varchi chiuderanno non appena si arriva a ottomila persone, ma per loro non c’è limite. Possono fare con tutta calma. Perché io so io, voi….