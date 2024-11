Pino Paolillo

Il responsabile del Wwf chiede di non allentare l’attenzione dopo gli incendi che hanno sconvolto il Vibonese, con danni ingentissimi all’ambiente e una grave minaccia per le abitazioni civili e le persone. E in modo sconsolato chiosa: «Qualcuno ha mai pagato per questi crimini? Non mi risulta, e temo che sarà così anche stavolta». Benvenuto in Calabria, Pino.