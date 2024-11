Giovambattista De Sarro

L’Unical ha spento 50 candeline, alla festa c’erano tutti tranne l’Università di Catanzaro. Il rettore della Magna Grecia, infatti, non si è presentato: i più ritengono che i motivi siano nell’infantile guerra in corso sulla facoltà di Medicina. In Calabria ragioniamo così, sempre divisi. Ci battiamo per il pennacchio da portare sulla testa, ma il cappello lo teniamo sempre in mano.