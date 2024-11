Angela Marcianò

La pasionaria reggina, ex assessore comunale, è stata assolta in Appello per il caso Miramare. Il suo grande avversario politico Falcomatà è stato invece condannato. Angela ora è in pole per la conquista di Palazzo S. Giorgio alle prossime elezioni, ma la lista dei pretendenti è affollata: Reggio è depressa, contro gli attuali amministratori vincerebbero pure Peppa Pig e il cane Dudù.