Vittorio Sgarbi

Nella bufera per i compensi ricevuti per consulenze e incarichi anche in Calabria, bacchettato da Sangiuliano e abbandonato da FdI, il sottosegretario alla Cultura vede la sua poltrona traballare e, come se non bastasse, non sarà più neanche presidente di giuria a Miss Italia. Vittorio si chiede «cosa c’entra Miss Italia con i beni culturali», mentre altri si chiedono cosa c’entri questo Governo con l’Italia.