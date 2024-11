Vittorio Pecoraro

Non sappiamo se per una serie di sfortunati eventi o se per cattiva comunicazione, fatto sta che il segretario del Pd di Cosenza è costantemente tirato in ballo per polemiche interne, mai per protagonismo politico. Ora il duo Iacucci-Bevacqua chiede le sue dimissioni e, inoltre, gli si contesta l’evanescenza nel caso Funaro. Insomma, Vittorio, sei un segretario o un capro espiatorio?