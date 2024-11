A Galatro il 20 ottobre un incontro tra gli attori sociali per parlare di salute e comunità L’appuntamento è promosso da Terme di Galatro e Auser Territoriale di Gioia Tauro Terme di Galatro e Auser Territoriale di Gioia Tauro promotori di un appuntamento importante, una Tavola rotonda tra istituzioni, associazioni, professionisti e società civile dal titolo “La chiave sociale del termalismo per arricchire e potenziare la rete dei servizi”. L

’incontro, che si terrà venerdì 20 ottobre alle ore 16.30 presso la Sala convegni delle Terme, verterà su quattro concetti fondamentali: salute, prevenzione, cura e comunità, in un’ottica dinamica, al passo con i cambiamenti sociali e i bisogni dell’intera collettività.

«Da qui - si legge in una nota - l’esigenza di definire gli attori di una rete che, solo in un sistema ampiamente integrato, può offrire una risposta adeguata ai cittadini, in un territorio carente e caratterizzato da tante criticità, ma al contempo ricco di risorse e di potenzialità. In una comunità di persone tutti vogliono tendere alla longevità, vivere più a lungo, in salute e con una qualità della vita dignitosa e decorosa, per cui è un obiettivo di tutti realizzare le condizioni perché questo sia possibile. L’Agenda 2030 pone in evidenza tra i suoi obiettivi proprio quello di “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”».

All’evento, - dopo i saluti del sindaco di Galatro Pino Sorbara e del sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace - interverranno, moderati dal consigliere comunale di Galatro Pasquale Simari: Domenico Lione, amministratore unico Terme di Galatro, Federica Legato, presidente Auser Territoriale di Gioia Tauro, Maria Luisa De Marco, Chirurgo gen. proctologo Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, Michele Tripodi, sindaco di Polistena capofila Ambito territoriale n.1, Rosa Angela Galluccio, responsabile capofila Ambito territoriale n.2 di Rosarno, Rocco Biasi, sindaco di Taurianova capofila Ambito territoriale n. 3, Sabrina Mannarino, Componente della Commissione sanità, attività sociali, culturali e formative Regione Calabria. Le conclusioni saranno affidate a Emma Staine, assessore regionale alle Politiche sociali e Trasporti Regione Calabria.