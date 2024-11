Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, Rosanna Gullo, la parrucchiera di Pizzo accoltellata dalla figlia è uscita dal coma. Le congratulazioni del direttore generale dell’Asp che plaude allo staff medico

VIBO VALENTIA - Era giunta al nosocomio vibonese in condizioni disperate. Risolutivo l’intervento dell’ Unità Operativa di Chirurgia del presidio ospedaliero “G. Jazzolino” di Vibo Valentia, che ha sottoposto ad intervento chirurgico la parrucchiera di Pizzo, Rosanna Gullo, 55 anni, accoltellata dalla figlia al culmine di un litigio. Le condizioni di salute della donna si erano presentate subito disperate per le numerose ferite da arma da taglio che presentava in varie parti del corpo, compresa la regione cardiaca gravemente compromessa.La donna veniva immediatamente sottoposta ad un difficile intervento chirurgico che ha permesso di salvarle la vita.La riuscita del delicatissimo intervento è stata resa possibile grazie al tempestivo coinvolgimento dei sanitari dell’equipe chirurgica e cardiologica guidate rispettivamente dai dottori Francesco Zappia e Michele Comito e grazie alla presenza dell’anestesista e rianimatore Lucibello.Il Direttore Generale dell’ASP Dr Florindo Antoniozzi (nella foto), nel formulare a tutti gli operatori sanitari le congratulazioni per l’alta professionalità dimostrata che ha consentito di salvare un’altra vita umana, ha inteso evidenziare come a ciò contribuisca il buon coordinamento utile a far crescere fiducia nella sanità vibonese e, come tale tragica circostanza rappresenta una ulteriore conferma delle qualificate e valorose professionalità esistenti all’interno dell’Azienda Sanitaria di Vibo, grazie alle quali è possibile offrire a tutti i cittadini maggiore sicurezza sanitaria.