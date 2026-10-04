L’Ottavo Centenario del Transito riporta al centro una delle figure più universali della cristianità. Un itinerario tra Assisi, San Damiano, la Porziuncola e la Verna per riscoprire la vita del Santo, le Stimmate, il Cantico delle Creature e quell’eredità di umiltà e misericordia che continua ad attraversare i secoli

L'anno 2026 segna una ricorrenza di straordinario rilievo nella storia della cristianità: l'Ottavo Centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Otto secoli dopo il suo ingresso nella vita eterna, la figura del “poverello” continua a irradiare una forza spirituale capace di attraversare il tempo, le culture e i confini geografici, proponendosi quale modello universale di fraternità, pace, carità e armonia con il creato.

La celebrazione centenaria offre l'opportunità di riscoprire la profondità della sua testimonianza attraverso un itinerario che intreccia storia, spiritualità e arte, conducendo il pellegrino nei luoghi in cui maturò una delle esperienze religiose più feconde dell'intero Medioevo cristiano. Ogni tappa costituisce una memoria viva della sua esistenza e invita a contemplare il valore permanente del suo insegnamento, ancora oggi capace di orientare il cammino dell'umanità.

Dalla giovinezza alla chiamata di San Damiano



Francesco nacque ad Assisi tra il 1181 e il 1182 con il nome di Giovanni di Pietro di Bernardone, figlio di un agiato mercante di stoffe. L'ambiente familiare gli assicurò una formazione improntata ai valori della società comunale del tempo, alimentando ideali cavallereschi e aspirazioni proprie della giovinezza. Il progressivo maturare di una profonda esperienza spirituale trasformò radicalmente il suo orizzonte esistenziale, orientandolo verso una piena adesione al Vangelo e a una vita interamente consacrata a Dio.

La svolta decisiva si compì nella chiesa di San Damiano, dove, raccolto in preghiera davanti al Crocifisso, accolse l'invito divino a «riparare la mia casa». Quel comando assunse progressivamente un significato ecclesiale e universale, divenendo il fondamento di una missione destinata a rinnovare il volto della Chiesa attraverso la semplicità evangelica, la testimonianza della carità e la gioiosa fraternità.

La nascita dell'Ordine e l'esperienza delle Stigmate

Nel 1209 prese forma l'Ordine dei Frati Minori, autentica espressione della radicalità evangelica, fondato sulla povertà volontaria, sull'umiltà, sul servizio e sulla comunione fraterna. Poco dopo sorse, insieme a Santa Chiara, l'Ordine delle Clarisse, mentre il T erz'Ordine Francescano rese accessibile il medesimo ideale spirituale anche ai fedeli laici, estendendo il carisma francescano all'intero popolo di Dio.

L'esistenza del Santo si configurò come un continuo pellegrinaggio interiore, culminato nel settembre del 1224 sul Monte della Verna, dove ricevette il dono delle Sacre Stimmate. Tale evento, unico nella storia della santità cristiana, manifesta il grado più elevato della sua conformazione a Cristo e rappresenta uno dei momenti più intensi della mistica medievale.



Il 3 ottobre 1226 Francesco concluse il suo pellegrinaggio terreno presso la Porziuncola, luogo da lui prediletto e cuore della spiritualità francescana. La tradizione dell'Ordine custodisce questo momento con il termine "Transito", espressione che richiama il passaggio alla piena comunione con Dio quale compimento naturale di un'esistenza interamente donata all'amore. La canonizzazione, celebrata nel 1228 da Papa Gregorio IX, riconobbe ufficialmente una santità già profondamente radicata nella devozione popolare.

La fratellanza universale e il Cantico delle Creature

L'universalità della figura di San Francesco trova fondamento nella perfetta armonia tra parola e testimonianza. La sua vita costituisce una sintesi luminosa di contemplazione e azione, preghiera e servizio, umiltà e gioia evangelica. La fraternità universale, il perdono, la misericordia, la pace e la custodia del creato si configurano quali pilastri di una spiritualità che conserva intatta la propria capacità di parlare al cuore dell'uomo di ogni tempo.

Particolare rilievo assume il rapporto che Francesco instaurò con il mondo creato. L'intero universo veniva contemplato quale riflesso della sapienza divina e manifestazione della bontà del Creatore. Ogni creatura partecipava a un'unica famiglia cosmica, nella quale il sole diveniva "fratello", la luna "sorella", l'acqua dono prezioso, la terra madre feconda e ogni essere vivente espressione della medesima origine divina.

Questa visione raggiunge la sua più alta formulazione poetica nel Cantico delle Creature, autentico vertice della spiritualità medievale e tra i primi capolavori della letteratura italiana in volgare. L'opera celebra la lode al Creatore attraverso la contemplazione dell'ordine armonico dell'universo, offrendo una prospettiva spirituale che continua a ispirare la riflessione teologica, filosofica e culturale contemporanea.

Alla luce di questa straordinaria sensibilità verso il creato, San Francesco è venerato quale patrono dell'ecologia. Il suo insegnamento invita a riconoscere nella natura una realtà da custodire con gratitudine, responsabilità e rispetto, favorendo una cultura della cura fondata sulla consapevolezza della comune appartenenza all'unico progetto della creazione.

Sui passi di Francesco

Nel contesto dell'Ottavo Centenario, il pellegrinaggio francescano assume un significato ancora più profondo. Esso rappresenta un cammino dell'anima che conduce il visitatore a rivivere le tappe fondamentali della vita del Santo, favorendo un incontro autentico con la sua esperienza spirituale.

Assisi costituisce il cuore di questo itinerario. La Basilica di San Francesco, articolata nella Basilica Inferiore e nella Basilica Superiore, custodisce le spoglie mortali del Santo e rappresenta uno dei massimi monumenti della civiltà cristiana. Gli straordinari cicli pittorici di Giotto, Cimabue e dei grandi maestri del Duecento traducono in immagini la profondità del messaggio francescano, offrendo un itinerario iconografico di eccezionale valore artistico e spirituale.



La chiesa di San Damiano conserva la memoria della chiamata ricevuta davanti al Crocifisso e richiama le origini della conversione di Francesco. Lo stesso luogo accolse successivamente Santa Chiara e le prime sorelle clarisse, diventando uno dei centri più significativi della spiritualità francescana femminile.

Ai piedi della città sorge la Porziuncola, oggi custodita all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Questa piccola cappella rappresenta il cuore originario dell'Ordine dei Frati Minori, luogo della preghiera, della fraternità e del sereno compimento dell'esistenza terrena del Santo.

Il pellegrinaggio prosegue quindi verso il Santuario della Verna, immerso nella quiete dei boschi del Casentino. L'armonia del paesaggio, il silenzio contemplativo e la solennità della montagna conferiscono a questo luogo un'intensa forza spirituale, rendendolo una delle più alte espressioni della mistica francescana.

L'intero itinerario si configura come un'esperienza di profonda elevazione interiore, nella quale arte, fede, natura e storia convergono in un'unica narrazione spirituale. Ogni luogo conserva la memoria viva della presenza di Francesco e continua ad accompagnare generazioni di pellegrini lungo un percorso di pace, fraternità e contemplazione.

Un'eredità senza tempo

A ottocento anni di distanza, San Francesco d'Assisi continua a rappresentare una delle figure più luminose della storia della Chiesa e della civiltà europea. La sua esistenza, interamente consacrata all'amore di Dio, alla fraternità universale e alla custodia del creato, ha generato una tradizione spirituale di inesauribile fecondità.

Come il chicco di grano affidato alla terra produce frutti abbondanti nel corso delle stagioni, così la testimonianza di Francesco continua a germogliare nella storia, ispirando opere di pace, percorsi di riconciliazione e autentiche esperienze di comunione. La sua eredità spirituale permane quale patrimonio universale, capace di illuminare il presente e di orientare il futuro attraverso la forza inesauribile del Vangelo vissuto nella sua forma più pura ed essenziale.

Oggi più che mai, la sua vita rimane una bussola luminosa capace di indicare all'umanità la via della pace, dell'umiltà e della speranza.

