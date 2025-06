Il percorso formativo, le gare internazionali, gli investimenti al centro delle parole del dirigente scolastico Pasquale Succurro: «Ci richiedono figure professionali come cuochi, baristi e camerieri da tutta Italia. Molti ex studenti hanno portato la Calabria anche all’Estero»

Un bilancio dell’anno scolastico che è appena terminato all’Istituto alberghiero di San Giovanni in Fiore. Un istituto che ha ereditato la storia e il prestigio della storica scuola alberghiera. Ne parliamo col preside Pasquale Succurro.

Grazie all’impegno di studenti, docenti, personale scolastico, e le numerose convenzioni attivate dall’istituto per PCTO, circa 60, e collaborazioni con realtà del territorio, Comuni, Enti locali, Proloco, Aziende, Università e partenariati con scuole, l’anno è stato ricco di attività didattiche, di laboratori pratici, partecipazioni a concorsi, eventi enogastronomici.

Tutto ciò ha contribuito non solo alla crescita professionale degli alunni, ma anche a rafforzare il legame tra la scuola e il contesto socio-economico del territorio. L’Istituto ha continuato a investire su, innovazione, valorizzazione e promozione delle tradizioni, mediante didattica laboratoriale, dimostrando di essere un punto di riferimento per la formazione nel settore alberghiero e turistico. Abbiamo raggiunto ottimi traguardi, i ragazzi e le famiglie sono orgogliosi di appartenere a questa realtà scolastica che prospetta un futuro radioso.

Perché un ragazzo in quest’epoca iper tecnologica, dovrebbe scegliere l’Istituto Alberghiero?

L’italia vanta una forte tradizione nel settore dell’enogastronomia, del turismo e dell’ospitalità che sono in continua evoluzione anche i sistemi digitali di prenotazione, la cucina molecolare, il marketing enogastronomico online e l’uso dei social per promuovere strutture ricettive sono oggi una realtà. L’Istituto Alberghiero offre una formazione concreta e spendibile nel mondo del lavoro già subito dopo il diploma, ma lascia aperta anche la strada verso l’università e l’alta formazione. È una scuola che educa alla professionalità, al contatto umano, alla creatività e al lavoro di squadra competenze fondamentali in ogni settore. La nostra scuola ospita inoltre un corso ITS sulla filiera agroalimentare, molto apprezzato dai ragazzi per il prosieguo degli studi.

Possiamo dire che scegliere l’Alberghiero oggi significa formarsi per essere cittadini del mondo, con solide competenze pratiche, in un settore strategico per il nostro paese?

Chi sceglie l’Alberghiero fa una scelta intelligente e concreta, entra in una scuola che unisce sapere e saper fare, tradizione e tecnologia, cultura e creatività. Si diventa professionisti, ma prima ancora persone capaci di affrontare il mondo con competenza, passione e apertura mentale. IL mondo del lavoro è in continua evoluzione compreso il settore enogastromomico che rimane sempre un punto di riferimento in un mondo che cambia e che richiede sempre più specializzazione sia per la cucina tradizionale che per le nuove frontiere vedi cucina Vegana, Vegetariana, salutistica gluten free, lactose free, etnica etc.

L’Istituto Alberghiero di Sangiovanni in Fiore, cosa offre in particolare? Quali figure professionali vengono formate?

L’Istituto offre un percorso formativo altamente specializzato e attento sia alla tradizione enogastronomica che al settore turistico e dell’ospitalità.

Nel percorso formativo si evidenzia la Didattica teorico-pratica gli Stage e L’alternanza scuola-lavoro, gli Eventi e concorsi nazionali, la Formazione linguistica e digitale, l’Orientamento post-diploma ed il proseguimento degli studi universitari o ITS. Le figure professionali formate sono molteplici, Cuochi e chef,, Pasticceri e panificatori, Addetti di sala e bar (maître, barman, sommelier), Tecnici dei servizi turistici, Professionisti del food & beverage management

Con competenze gestionali, organizzative e relazionali, pronti a ruoli di responsabilità in hotel, resort, crociere, ristoranti di alto livello.

Questa di San Giovanni in Fiore è una delle poche scuole che ha il convitto, un istituto organizzato come un college in un bellissimo parco verde.

L’Istituto Alberghiero di San Giovanni in Fiore è una delle poche scuole in Italia a disporre di un convitto, che offre agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza formativa completa, in un ambiente sicuro, stimolante e ben organizzato, sullo stile dei college internazionali.

Il convitto è immerso in un bellissimo parco verde, comunale, in cui sono incastonati campi da tennis, da pallavolo, da pallacanestro, teatro all’apero e un polifunzionale sportivo, ove è possibile socializzare e curare il proprio benessere psico-fisico. Gli studenti convittori e semiconvittori possono contare su una struttura accogliente, con spazi dedicati allo studio, al tempo libero e alla vita comunitaria, sempre sotto la guida di personale educativo qualificato.

Questa formula residenziale rappresenta un grande valore aggiunto per le famiglie e i ragazzi, che vivono nei paesi del circondario con evidenti difficoltà a raggiungere la scuola, ed offre un percorso scolastico in un ambiente strutturato, dove studio, autonomia, crescita personale e senso di responsabilità si sviluppano insieme.

Questi primi anni di esperienza, tanti anni di chiusura della scuola alberghiera, come si sono sviluppati? Ci sono stati dei problemi?

L'Istituto Alberghiero di San Giovanni in Fiore ha riaperto nel 2022 dopo oltre 15 anni di inattività, grazie a un significativo intervento di recupero da parte della Provincia di Cosenza, con un massiccio investimento di ristrutturazione e grazie agli enti, Regione, ARSAC e Comune intervenuti a vario titolo . La struttura, un tempo all'avanguardia, è stata riportata in vita con l'obiettivo di formare professionisti nel settore della ristorazione e dell'ospitalità. Le condizioni in cui abbiamo trovato la struttura erano veramente pietose, ci è voluta forte determinazione da parte di tutti gli attori, Comune e Provincia in primis, compreso il forte impegno lavorativo del personale scolastico per riportarla operativa. Oggi possiamo dire di aver riportato agli antichi spendori un gioiello incastonato nei boschi della Sila, nato con la riforma agraria negli anni 50 e l’OVS per la valorizzazione del territorio.

L’Istituto è al centro di numerose iniziative, si è fatto apprezzare sia per quelle pubbliche che quelle all’interno dell’istituto. Ci sono stati eventi di particolare importanza?

Il nostro Istituto ha svolto un ruolo centrale in numerose iniziative sia all'interno che all'esterno della scuola, contribuendo attivamente alla valorizzazione del territorio e alla formazione di giovani professionisti nel settore enogastronomico. Tra gli eventi promossi in collaborazione anche con FIC e AMIRA ricordiamo Vini in Fiore dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali, con degustazioni di prodotti autunnali, laboratori sensoriali su vino e olio novello. Convegno sulla Giornata Mondiale dell'Ulivo che ha registrato gli interventi di esperti del settore olivicolo e agronomico. La Collaborazione con il GAL Sila per promuovere le giovani imprese del territorio. L'incontro, ha visto la partecipazione di operatori economici e turistici locali, che hanno ispirato i giovani presenti, sottolineando l'importanza di intraprendere percorsi imprenditoriali nel settore agroalimentare.



Avete partecipato anche a diversi campionati a livello nazionale?

Si, con la partecipazione ai Campionati di Cucina Italiana, gli studenti dell'Istituto Alberghiero hanno rappresentato la Calabria ai Campionati tenutisi a Rimini. Tra le attività interne e corsi per adulti ricordiamo i corsi di pasticceria e bar e cucina tradizionale destinati anche a corsisti esterni. Questi hanno offerto agli adulti l'opportunità di ritornare tra i banchi di scuola e cimentarsi nella preparazione di ricette tradizionali, sotto la guida esperta dei docenti dell'Istituto.

È vero che chi si diploma al vostro istituto trova immediatamente lavoro?

Sì, chi si diploma all’Istituto Alberghiero di San Giovanni in Fiore ha ottime possibilità di trovare lavoro in tempi molto rapidi, spesso già prima del diploma grazie agli stage, ai tirocini e alle collaborazioni con aziende del settore. Infatti si registra una forte Domanda di personale qualificato nel settore della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo. La richiesta di cuochi, camerieri, baristi, receptionist, pasticceri e sommelier è in forte crescita. Le strutture turistiche faticano a trovare giovani formati e affidabili.

È vero che da tutta Italia vi fanno richieste di cuochi, camerieri, baristi?

Abbiamo richieste dalla Calabria, dalle isole, dalla Puglia e dal nord d’Italia. Gli studenti entrano nel mondo del lavoro già con esperienze reali, grazie a laboratori, concorsi, servizi di catering, eventi pubblici e stage aziendali. Sono abituati a lavorare in squadra, a rispettare tempi e regole, e a gestire il contatto con il pubblico. Ci stiamo muovendo per fare più rete tra alberghi, ristoranti, resort, villaggi turistici e catene alberghiere di tutta Italia. Molti ex studenti portato la cucina e la professionalità calabrese in Italia e all’estero, diventando veri e propri ambasciatori del saper fare dell’Alberghiero di San Giovanni in Fiore.