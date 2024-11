In occasione della festa di san Giovanni Battista, patrono di San Giovanni in Fiore, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosaria Succurro ha consegnato agli assegnatari legittimi i 36 nuovi alloggi popolari a canone agevolato e ad alta efficienza energetica completati nel quartiere Olivaro.

«Siamo contenti – afferma la stessa Succurro – d’aver ultimato in tempi rapidi tutte le procedure e le verifiche necessarie all’odierna consegna definitiva di queste case moderne e tanto confortevoli, le quali rappresentano un’ottima soluzione abitativa per più di un centinaio di sangiovannesi.

Stiamo lavorando per consegnare ulteriori 14 alloggi popolari a canone agevolato, che stiamo realizzando nel centro storico. Nello specifico, si tratta di progetti e investimenti del Comune che avranno anche una funzione di ripopolamento dell’antico borgo locale». «Si chiude oggi, in una data simbolica, la prima importante fase di contrasto dell’emergenza casa. Si avvera un sogno – conclude la sindaca Succurro – per diverse famiglie di aventi diritto. Continueremo ad impegnarci perché nessuno rimanga indietro e dunque per potenziare ancora lo Stato sociale in ogni ambito della vita dei cittadini di San Giovanni in Fiore».