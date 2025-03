L’appuntamento è per domenica 16 marzo sull’isola pedonale di Via Roma per la seconda edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Happy Days in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Fiore

San Giovanni in Fiore, capitale della Sila, si trasforma in un angolo d’Irlanda per un evento unico che celebra cultura, tradizione e innovazione. Domenica 16 marzo, sull’isola pedonale della città, si terrà la Seconda Edizione della Festa di San Patrizio, organizzata dall’Associazione Happy Days in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Fiore.

Per tutta la giornata, l’evento offrirà un ricco programma che spazierà tra musica, spettacoli e attività di intrattenimento, coinvolgendo partecipanti di ogni età. Tra le attrazioni, saranno presentati piatti tipici irlandesi preparati con ingredienti locali, per un sorprendente mix di tradizione e innovazione gastronomica. I visitatori saranno invitati ad indossare qualcosa di verde e a immergersi nell’atmosfera festosa che renderà omaggio alla cultura irlandese, senza allontanarsi dalle radici calabresi.

L’Associazione Happy Days, guidata da Stefano Straface (noto su Instagram come Stefanointour) insieme a Luigi Barile e Daniele Oliverio, lavora instancabilmente per lo sviluppo del territorio. Con una forte convinzione nella rinascita di un’area in cui i giovani tendono sempre più a cercare altrove nuove opportunità, questi protagonisti mettono il cuore in ogni iniziativa, dando anima e passione per valorizzare le eccellenze locali. La loro energia è contagiosa: i ragazzi coinvolti, infatti, organizzano e partecipano attivamente a numerose attività, animando gli eventi e portando freschezza e creatività sul territorio.

«La Festa di San Patrizio di San Giovanni in Fiore rappresenta dunque non solo un’occasione per celebrare la cultura irlandese, ma anche un momento di riscatto e impegno per il territorio. È l’esempio concreto di come il lavoro di squadra, – è scritto in una nota degli organizzatori – il coinvolgimento dei giovani e la passione possano trasformare una giornata in un’esperienza indimenticabile, capace di dare nuova linfa a una comunità che guarda al futuro con determinazione e speranza. Non mancate: San Giovanni in Fiore vi aspetta per una giornata all’insegna della festa, della cultura e della rinascita territoriale, dove ogni sorriso e ogni attività sono la testimonianza che, insieme, possiamo fare la differenza!»