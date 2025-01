Non si ferma la protesta della comunità sangiovannese dopo la morte del 48enne Serafino Congi avvenuta il 4 gennaio dopo aver atteso per ore nel Pronto soccorso cittadino

Tre studenti dell'IIS "Leonardo da Vinci" di San Giovanni in Fiore hanno realizzato un video per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della sanità pubblica sul territorio. L'iniziativa nasce pochi giorni dopo la morte del 48enne Serafino Congi, avvenuta sulla Statale 107 durante il trasferimento all'Annunziata di Cosenza, dopo aver atteso molte ore in Pronto soccorso.

A realizzarlo gli studenti Giuseppe Arcuri (II Agro), Francesca Laurito (II Agro) e Vincenzo Bibiani (III Sala) con «l'obiettivo di diffondere il più possibile un messaggio di sensibilizzazione per tutta la comunità sangiovannese, dei dintorni e oltre, dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni che hanno animato tutta la popolazione con emozioni di rabbia e tristezza».

«Abbiamo voluto fare anche noi la nostra parte, con l'obiettivo di raggiungere le più alte istituzioni. Ci ha spinto a realizzare questo video la voglia di cambiamento, per un futuro – continuano i giovani studenti Arcuri, Laurito e Bibiani - in cui i nostri genitori saranno anziani e i nostri figli avranno sicuramente bisogno di un servizio tanto importante ma anche per noi. Vogliamo dimostrare come ragazzi di avere buon senso, ma anche di essere cittadini attivi pronti a lottare per i nostri diritti, perché è inammissibile perdere delle vite così giovani in questo modo».

La diffusione del videomessaggio degli studenti del Leonardo da Vinci che in poche ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni è avvenuta sui canali social coadiuvati dal prof.Francesco Lamanna.