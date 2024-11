Il via libera dalla Conferenza delle Regioni. La Calabria avrà a disposizione 3 miliardi e 473 milioni

ROMA – La Conferenza delle Regioni ha approvato il riparto del fondo sanitario 2014. Centosette i miliardi messi a disposizione dal governo. La Calabria avrà un budget di 3 miliardi e 473 milioni di euro, 46 in più rispetto al 2013. La regione che si è vista attribuire le risorse più consistenti è la Lombardia con 17 miliardi e 500 milioni. Seguono il Lazio (10 miliardi e 150 milioni) e la Campania (10 miliardi e 120 milioni). La Conferenza ha accolto due proposte presentate dalle regioni meridionali relativamente alle strutture sanitarie accreditate e al calcolo dei posti letto. Relativamente alla prima richiesta è passato il principio secondo cui non potranno essere riconosciute come tali le cliniche private monospecialistiche fino a 60 posti letto, mentre sarà possibile accorpare le strutture sanitarie plurispecialistiche. Relativamente al calcolo dei posti letto, per tutte le regioni è stato fissato il tetto massimo di 3,7 ogni 1000 abitanti. (rc)