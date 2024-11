E’ la richiesta della Giunta Regionale, che in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri chiede l'immediata nomina del Commissario ad acta per il piano di rientro e il contestuale esonero del Gen. Luciano Pezzi dalle funzioni di sub commissario

CATANZARO- La non più differibile nomina del Commissario ad acta per il piano di rientro e la rimozione del Sub Commissario, Generale Luciano Pezzi (nella foto). E' quanto chiedono - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta regionale - in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri della Salute, Economia e Finanze oltre Affari Regionali, la Presidente facenti funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi, e gli assessori regionali. Nella missiva, prosegue la nota, l'esecutivo "evidenzia le gravi difficoltà causate dalla mancata nomina del Commissario ad acta per il piano di rientro". "Il Consiglio dei Ministri - si legge - non ha ancora oggi inteso porre rimedio con la nomina del nuovo Commissario, nonostante le reiterate richieste e sollecitazioni che in tal senso sono state rivolte, con la conseguenza che da un lato in Calabria ci si muove in ambiti di dubbia appropriatezza, e dall'altro la stessa funzione di affiancamento che i Sub Commissari sono deputati a svolgere svanisce per l'assenza dell'organo da affiancare. E quindi, in disparte le riprovevoli iniziative di cui si è detto, tale evidenza comporta una perniciosa paralisi dell'attività amministrativa, destinata a proseguire, atteso il principio di continuità dell'azione amministrativa, in quanto direttamente correlata al raggiungimento dello scopo da perseguire". Inoltre la Giunta nella lettera evidenzia che "il Sub commissario, gen. Luciano Pezzi, non si risparmia nell'esprimere giudizi di grave disvalore nei confronti della capacità politica ed operativa degli organi e delle strutture regionali, fino a scendere ad apprezzamenti e considerazioni di natura personale e professionale di assoluta intollerabilità". Tutto ciò per l'esecutivo ha alterato "lo spirito di collaborazione che deve necessariamente ispirare e sovrintendere a tutte le attività previste per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria, con conseguente palese pregiudizio per quella leale ed efficace sinergia istituzionale che costituisce l'elemento portante dell'Intesa nella quale il Piano affonda le sue radici. E l'assenza di questa sinergia comprometterebbe irrimediabilmente la realizzazione dei risultati attesi connessi al piano di rientro, nel superiore interesse pubblico". Per questo, l'esecutivo chiede l'immediata nomina del Commissario ad acta per il piano di rientro e il contestuale esonero del Gen. Luciano Pezzi dalle funzioni di sub commissario "a causa delle non sanabili incompatibilità". (ci)