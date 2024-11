Dal primo ottobre la Fondazione Campanella sospenderà tutte le attività. L’addio annunciato dal Presidente Paolo Faenza

Catanzaro – Sospensione di tutte le attività a partire dal primo ottobre prossimo. Notizia che di fatto corrisponde alla definitiva chiusura della Fondazione Tommaso Campanella. La comunicazione arriva attraverso una nota stampa a firma del presidente, Paolo Falzea, e del direttore generale, Mario Martina che fanno presetne di avere convocato i soci fondatori per la liquidazione della Fondazione T. Campanella. A questa decisione – è scritto nella nota - si e' pervenuti nonostante il Consiglio regionale all'unanimità' abbia approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere la transazione gia' definita tra l'Avvocatura regionale e la Fondazione Campanella nonche' la Giunta regionale ad approvare la predetta transazione ed a presentare alla successiva seduta del Consiglio regionale un apposito disegno di legge corredato della relativa copertura finanziaria. "La situazione descritta - si legge ancora nella nota stampa - e' stata piu' volte rappresentata agli enti ed istituzioni interessate senza ricevere alcun riscontro formale ne' tantomeno provvedimenti giuridicamente rilevanti per poter offrire reali garanzie ai creditori. Al momento le scorte di magazzino consentono di garantire una adeguata assistenza fino al 30 di settembre prossimo. Da qui la decisione sofferta di sospendere tutte le attivita' assistenziali dal prossimo 1 ottobre 2014 con ogni possibile cautela a garanzia dei pazienti in trattamento. (ci)