Nonostante lo stop del Ministero della Sanità, la giunte regionale, nella riunione di ieri sera ha proceduto alla nomina dei sei manager delle aziende ospedaliere rimaste senza guida

CATANZARO – La giunta regionale della Calabria ha nominato i commissari delle aziende sanitari e provinciali rimaste senza guida (nella foto Palazzo Alemanni). All' Asp di Catanzaro è stato nominato Giovanni Paladino, all'Asp di Reggio Calabria Franco Sarica, all'Asp di Crotone Elga Rizzo. All'azienda ospedaliera di Cosenza Filomena Panno. Vincenzo Sidari è stato designato presso l'azienda ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria, Mario Catalano designato all'azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro. La Giunta, ha inoltre preso atto delle dimissioni di Alessandro Moretti dall'Asp di Cosenza. "Una scelta obbligata la nomina dei commissari - ha dichiarato la Presidente facente funzioni Antonella Stasi. Non potevamo lasciare Asp ed Ao senza guida. La nuova Giunta potrà così nominare i nuovi Direttori Generali". Nelle altre aziende sanitarie e provinciali i direttori generali non erano in scadenza, per cui resta tutto invariato. E’ il caso dell’asp di Vibo Valentia dove il dg Florindo Antoniozzi resta al suo posto. (ci)