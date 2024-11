In 5 anni trecentoseimila ammalati hanno deciso di farsi curare in strutture ospedaliere fuori regione. Lo sostiene uno studio di Demoskopika

CATANZARO - Proseguono dalla Calabria i viaggi della speranza. Per curarsi i pazienti della nostra regione non rinunciano a raggiungere strutture sanitarie distanti anche centinania di migliaia di chilometri. Tra il 2009 e ilo 2013 sono stati 306mila gli ammalati calabresi ricoverati i nospedali di altre regioni. Lo sostiene uno studio di Demoskopika. Un giro d'affari del valore di un miliardo e 700milioni di euro, secondo la società di studi e ricerche. E per l'assistenza fuori regione le famiglie hanno speso 460 milioni. Le destinazioni più gettonate sono il Lazio, la Lombardia, la Sicilia e l'Emilia Romagna.