VIDEO | Il cofondatore dei Pink Floyd ha rilasciato un'intervista per il docufilm C'era una volta in Italia realizzato da Federico Greco e Mirko Melchiorre sulla battaglia per la riattivazione del presidio ionico

«Aprite l’ospedale di Cariati subito!». All’urlo partito dalla cittadina ionica e rimbalzato durante i mesi dell’occupazione da una parte all’altra d’Italia e non solo, si unisce anche Roger Waters, cofondatore e membro storico dei Pink Floyd.

Nei 13 secondi diffusi sulla pagina Facebook dal movimento “Le lampare”, in prima fila nella battaglia per la riapertura del presidio di Cariati, l’urgenza di una rivendicazione che ha travalicato i confini del Basso Ionio cosentino per la quale si era spesa anche una personalità come Gino Strada, ma a tutt’oggi rimasta senza riscontri concreti.

