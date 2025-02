Sanremo 2025 passerà alla storia come il Festival che ha ospitato per la prima volta un messaggio del Papa. Nessun monologo a tema sociale, come tradizione recente avrebbe voluto, ma qualcosa di molto più solenne e simbolico: un videomessaggio di Papa Francesco, dedicato alla pace e alla forza unificatrice della musica, ha commosso il pubblico del Teatro Ariston e milioni di telespettatori.

Queste le parole con cui il Pontefice ha aperto il suo discorso, trasmesso prima della toccante esibizione di Noa e Mira Awad, rispettivamente cantante israeliana e palestinese, che hanno interpretato il celebre brano Imagine di John Lennon, inno di speranza e fratellanza. «La musica è una lingua universale – ha proseguito il Papa – una lingua che tutti i popoli, in modi diversi, parlano e che arriva dritta al cuore. La musica può aiutare la convivenza dei popoli».

A introdurre l’inaspettato momento è stato Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival, che ha rivelato il dietro le quinte della sorprendente partecipazione: «Gli avevo scritto chiedendogli un messaggio. Lui ha fatto molto di più». Il videomessaggio del Papa non è stato solo un saluto formale, ma un racconto personale e intenso, arricchito da ricordi d’infanzia.

«Penso a mia mamma – ha raccontato Francesco – che mi spiegava alcuni brani di opere liriche, facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare». Ma subito il tono si è fatto più grave: «Pensando al tuo invito, Carlo, penso a tanti bambini che non possono cantare la vita, ma piangono e soffrono per le tante ingiustizie del mondo. Le guerre distruggono i bambini. Non dimentichiamo mai che la guerra è sempre una sconfitta».

Parole che hanno toccato profondamente la platea, portando l’attenzione su uno dei temi più delicati e urgenti del nostro tempo: il bisogno di pace in un mondo segnato dai conflitti. «Quello che desidero di più – ha ribadito Papa Francesco – è vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile».

Subito dopo il messaggio del Papa, le luci del Teatro Ariston si sono abbassate e la voce limpida di Noa ha riempito la sala, accompagnata da quella di Mira Awad. La loro interpretazione di Imagine ha raccolto un lungo applauso, un momento magico e sospeso, che ha incarnato perfettamente il messaggio appena lanciato. Le due artiste, già note per il loro impegno nella costruzione di ponti tra culture e popoli, hanno trasformato una semplice esibizione in un simbolo di speranza.

Un momento che difficilmente sarà dimenticato e che ha scritto una nuova pagina nella storia del Festival di Sanremo. D’altronde, come ha detto Papa Francesco: «Oggi tu lo stai facendo, Carlo, e lo stai facendo dire attraverso la musica».