Ormai ci siamo: il Festival di Sanremo è alle porte e, come da tradizione, si sprecano indizi, indiscrezioni e illazioni. È una sorta di grande gioco di ruolo, dove si cerca di delineare gli identikit di chi affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Tra conferme, voci di corridoio e auto-candidature più o meno scherzose, il cast dei co-conduttori sta prendendo forma, regalando al pubblico un’anteprima di ciò che ci aspetta dall’11 al 15 febbraio.

Tra le novità più interessanti spicca il nome di Katia Follesa, comica e conduttrice di successo che potrebbe portare una ventata di ironia nelle serate del Festival affiancando un altro nome della risata al femminile come Geppi Cucciari, altro nome caldo per la co-conduzione. Una coppia di donne di sicuro successo per far divertire il pubblico dell’Ariston. La Follesa, che ha iniziato la sua carriera negli anni 2000 con il duo Katia & Valeria, consacrato da Zelig, si è poi affermata come una delle protagoniste della comicità italiana. Dai programmi comici come LOL a quelli culinari come Junior Bake Off Italia e Cake Star, il suo talento e la sua versatilità la rendono una presenza perfetta per un palco impegnativo come quello dell’Ariston. Sebbene manchi ancora l’ufficialità, le voci sulla sua partecipazione si fanno sempre più insistenti.

Un altro nome che sta facendo discutere è quello di Mahmood. Dopo aver vinto due edizioni del Festival, il cantautore potrebbe tornare all’Ariston in una veste completamente nuova, quella di co-conduttore. Un’indiscrezione lanciata dal podcast Pezzi: Dentro La Musica ha svelato che Carlo Conti avrebbe chiesto personalmente a Mahmood di affiancarlo in una serata speciale, seguendo il modello dello scorso anno con Marco Mengoni. Per il cantante di Tuta Gold e Soldi sarebbe un’occasione inedita per mettersi alla prova e dimostrare ancora una volta il suo carisma, stavolta non solo come artista musicale.

Annalisa è un altro nome che continua a circolare con insistenza. La cantante di Savona, reduce da un anno di successi straordinari, potrebbe essere una delle co-conduttrici del Festival. Durante il programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, è stata lanciata l’indiscrezione secondo cui Annalisa sarebbe pronta a scendere la scalinata dell’Ariston, seguendo le orme di altre cantanti come Laura Pausini, Emma e Arisa. La sua presenza, forte di una carriera in ascesa e di un legame speciale con il pubblico, aggiungerebbe eleganza e bellezza al Festival.

Non manca il tocco della fiction con Serena Rossi, che potrebbe essere una delle co-conduttrici di Carlo Conti. L’attrice, che tornerà con la sua Mina Settembre dal 12 gennaio su Rai1 con la terza stagione della serie, porterebbe il suo mix di talento e spontaneità sul palco dell’Ariston, consolidando il legame tra il Festival e il mondo delle grandi produzioni televisive italiane.

A fianco di queste ipotesi, ci sono conferme e altre indiscrezioni. Alessandro Cattelan, conduttore e comico, è stato annunciato ufficialmente come co-conduttore della serata finale. L’esperienza e l’ironia di Cattelan sono una garanzia per il gran finale del Festival, dove la tensione raggiunge il suo culmine. Confermato anche il cast dei conduttori del PrimaFestival: Bianca Guaccero, attrice e vincitrice di Ballando con le Stelle, guiderà il pubblico verso le serate del Festival insieme a Gabriele Corsi, conduttore dall’energia contagiosa, e della giovane Mariasole Pollio, che sarà inviata speciale direttamente dall’Ariston.

Tra le sorprese dell’ultimo minuto spicca l’auto-candidatura di Alessia Marcuzzi. Con il suo stile ironico, la conduttrice ha dichiarato di essere una grande fan del Festival e di voler partecipare almeno in una serata: «Guardo Sanremo tutti gli anni con un gruppo di ascolto, biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Ma vi prego, quest’anno fatemi stare al calduccio, dentro l’Ariston!» ha scherzato. Che sia una battuta o un vero desiderio, la sua presenza non passerebbe certo inosservata.