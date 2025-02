Fedez si ritira da Sanremo? Il suo team smentisce, ma le voci continuano a inseguirlo, quasi fossero l’ennesima ombra che si allunga su un anno già nero. Un’assenza che aleggia nell’aria, un’ipotesi che si fa sempre più concreta tra i bisbigli di chi scommette che non reggerà la pressione. I rumors si rincorrono: c’è chi dice che lascerà prima ancora dell’11 febbraio, chi è pronto a giurare che dopo la prima serata mollerà tutto, lasciando il palco dell’Ariston con un addio silenzioso.

Da settimane il gossip non gli dà tregua. Non si parla più della sua musica, ma della sua vita privata, degli scandali, delle dichiarazioni al veleno, degli attacchi che arrivano da ogni direzione. Prima Fabrizio Corona, con le sue rivelazioni su Angelica Montini e la presunta relazione extraconiugale risalente al 2018, poi la replica dura di Chiara Ferragni, che non ha nascosto la delusione per l’ennesima umiliazione pubblica. E, in mezzo a tutto questo, lui. Fedez. Sempre più isolato, sempre più chiuso in un silenzio che pesa come un macigno.

Dalla sua partecipazione a Sanremo ci si aspettava un ritorno in grande stile, la possibilità di riprendersi la scena, di rimettere la musica al centro. Ma la realtà è stata ben diversa: l’Ariston sembra ormai solo lo sfondo di un dramma personale che non conosce tregua. E proprio mentre si avvicina la data fatidica, ecco che i dubbi crescono. Se ne parla nei salotti televisivi, sui social, tra i giornalisti accreditati: Fedez potrebbe davvero ritirarsi?

Secondo alcuni esperti del settore, il rapper sarebbe sull’orlo di una crisi definitiva. La pressione mediatica, l’attenzione morbosa su ogni sua mossa, la paura di essere accolto più dai fischi che dagli applausi. Tutto potrebbe spingerlo a fare un passo indietro. A La volta buona, Rossella Erra ha lanciato un’indiscrezione pesante: «Si dice che Fedez potrebbe fare solo la prima serata e poi basta. Un ritiro in corsa, potrebbe non continuare». Parole che hanno fatto subito il giro del web, accendendo ancora di più le speculazioni.

Domenico Marocchi ha provato a spegnere le fiamme del gossip, smentendo tutto: «Fedez ha già fatto le prove per la sua esibizione e anche per la serata delle cover, quando canterà Bella str**za con Marco Masini». Un segnale chiaro, un modo per dire che il rapper è pronto, che sarà sul palco fino alla fine. Eppure, la certezza ancora non c’è.

Gabriele Parpiglia ha alimentato ulteriormente il dubbio parlando di un possibile ritiro collegato al clamore mediatico che lo ha travolto. Troppe domande sulla sua vita privata, troppe attenzioni lontane dalla musica. «Se dovesse essere accolto dai fischi, se i giornalisti si concentrassero più sul gossip che sulla sua esibizione, non è da escludere che possa davvero ritirarsi dal Festival». Una previsione che lascia aperto ogni scenario.

La verità è che in questo momento Fedez è una figura fragile. Il 2024 lo ha piegato su tutti i fronti: il matrimonio distrutto, la sua immagine compromessa, una battaglia personale che lo ha svuotato di energia. Da uomo di spettacolo e provocatore instancabile, si è trasformato in un bersaglio costante. Ogni suo errore, ogni sua debolezza viene amplificata e messa in pasto al pubblico. E lui, che una volta affrontava tutto con ironia e sarcasmo, adesso sembra esserne schiacciato.

Il suo team assicura che sarà sul palco, che non ha intenzione di lasciare, che le voci di un ritiro sono solo illazioni. Ma resta una sensazione di precarietà, il timore che qualcosa possa cambiare all’ultimo momento. Un Sanremo difficile, forse il più difficile della sua carriera. Un Sanremo che potrebbe diventare il suo ritorno in grande stile… o il colpo di grazia definitivo.