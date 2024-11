Sanremo è musica, tanto spettacolo ma anche promozione delle eccellenze del territorio e dei prodotti tipici. Proprio da questi ingredienti è nato il primo “Pizza festival Sanremo, oro di Napoli”. Un evento dedicato all’enogastronomia che parla anche calabrese. La gara, che ha vantato la partecipazione di 36 pizzaioli provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dall’Estero, vede come promotore anche Francesco Fortuna, noto pizzaiolo di origine vibonese che vanta all’attivo numerosi riconoscimenti.

Il trofeo Pizza festival Sanremo

Il contest è stato ospitato all’interno di Volla Ormond, struttura che racchiude le diverse anime del Festival capace di coniugare intrattenimento, food, radio, tv con la quotidiana presenza di tutti i protagonisti dell’edizione 2023 dell’Ariston. Il “Pizza festival” dedicato all’amatissima pietanza, simbolo dell’Italia nel mondo, è stato concretizzato grazie alla sinergica collaborazione con Daniele Cacciuolo, Decio Vitale, Simone Scancarello e sotto la direzione artistica dei vibonesi Anna Patania e Franco Buccina. Tra i partecipanti anche Salvatore Lionello, Pietro Fontana, Raffaele Bonetta, Camillo Caddeo e Alessandro Scuteri.

La pizza Sanremo

Positivi i riscontri di pubblico per quella che è stata una festa dedicata al buon cibo. Fortuna, per l’occasione, in collaborazione con la chef Loredana Errichiello ha presentato la pizza ufficiale Sanremo 2023. Un omaggio alle eccellenze liguri, pesto in primis: «È stata una bellissima esperienza e non è mancata la promozione del nostro territorio», ha brevemente commentato il professionista. La sua pizza speciale è stata apprezzata dagli ospiti del Festival tra cui Massimo Boldi, Beppe Convertini, Mahmood e tanti altri personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.