Dopo la prima serata di ieri, il palco del teatro Ariston è pronto ad ospitare gli altri 13 artisti in gara, ma anche gli ospiti di Amadeus. Non solo musica. Stasera ci sarà infatti spazio anche per le risate, con la comicità di Checco Zalone. Tra gli ospiti (da non perdere) Laura Pausini, che presenterà il nuovo singolo, Scatola, firmato con Madame e Shablo, che accompagna il nuovo film Amazon Original 'Laura Pausini - Piacere di conoscerti', con la regia di Ivan Cotroneo. La sua presenza sul palco sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin, al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio: a condurlo proprio la Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e il trio al completo è atteso all'Ariston.

Pronti per la seconda serata

Ma non solo la kermesse musicale scalda i motori per il secondo appuntamento, anche il gruppo d’ascolto di LaC è pronto a rinnovare – dopo l’esordio di ieri – il nuovo appuntamento su Twitter.

Il festival con LaC

Dalle opinioni sulle canzoni in gara agli abiti, dalle polemiche alle accuse di plagio, il festival della canzone italiana diventa occasione di discussione, dibattito e soprattutto commento sui social.

L'account Twitter ufficiale di LaC News 24 per questa settimana è stato da ieri sequestrato da Carla Monteforte, Francesco Roberto Spina, Alessia Principe e Francesco Rende, che twitteranno insieme a voi la diretta social del festival della canzone.

Per entrare nel nostro flusso, vi basterà taggarci nei vostri post e utilizzare l'hashtag #Sanremo2022: commenteremo insieme gli outfit, le canzoni, gli ospiti e si, saluteremo tutti insieme con una ola l'arrivo del mitico, unico maestro Peppe Vessicchio.

Perché - ricordiamolo anche stasera - Sanremo è Sanremo: parappapappaparà!

