La vittima è un uomo di 85 anni investito sulla via Nazionale mentre stava attraversando la strada

SANTA MARIA DEL CEDRO (Cs) – Un uomo di 85 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è morto a Santa Maria del Cedro dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada in via Nazionale. La persona alla guida della vettura si è fermata e l'anziano è stato soccorso dai sanitari del 118. Trasportato in gravissime all'ospedale di Cetraro, l’ottantacinquenne è morto poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Scalea che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro.