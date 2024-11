Così la coordinatrice regionale degli azzurri. 'Il partito - dice - cresce nella logica del rinnovamento generazionale'

VIBO VALENTIA - "La Calabria é sicuramente una delle regioni vincenti per Forza Italia". Così la coorfdinatrice regionale degli azzurri Iole Santelli. "Buona la performance delle Europee, soprattutto perchè - spiega la parlamentare forzista - gran parte del vecchio gruppo dirigente del Pdl e' transitata nell'Ncd. Ottimi i risultati delle Amministrative. Eppure Forza Italia in Calabria ha cambiato completamente volto: nessuna rottamazione, niente guerre generazionali come in altri partiti, ma un giusto mix di esperienza e novità, un'iniezione di volti nuovi e la valorizzazione di tanti che per anni hanno lavorato nell'ombra". "In poche regioni - aggiunge la Santelli - il rapporto fra partito e club ha funzionato come in Calabria e i club sono uno straordinario strumento di aggregazione perché rendono i cittadini protagonisti. Qui stiamo rendendo Forza Italia il megafono delle istanze e delle speranze di un popolo fatto di donne di uomini, di giovani e anziani, che hanno ancora voglia di costruire in prima persona e senza delegare il proprio futuro. Oggi più che mai i cittadini hanno voglia di esprimersi, di decidere, di assumersi le proprie responsabilità. Forza Italia - conclude la coordinatrice regionale - sta traducendo in positivo questo diffuso sentimento popolare".