Ignoti hanno preso di mira un convoglio regionale frantumando i vetri di una carrozza

REGGIO CALABRIA - E' stata ferita dalle schegge dei vetri infranti dalla sassaiola. Una passeggera del treno regionale 12717 diretto a Reggio Calabria è stata soccorsa da un team del 118 nella stazione ferroviaria di Palizzi dove la donna è stata medicata. Quando il treno è stato colpito il convoglio era in viaggio tra le stazioni di Brancaleone e Capo Spartivento, sulla linea Metaponto-Reggio Calabria. Le pietre hanno frantumato i vetri del finestrino di una carrozza causando lievi ferite a una viaggiatrice. Sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia ferroviaria. "Il gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben piu' gravi, oltre a causare un danno economico - si legge in una nota stampa di Trenitalia - comporta anche disagi alla clientela che vede ridotti i posti a diposizione durante il periodo di sosta della vettura che sara' inviata in officina per le necessarie riparazioni". Trenitalia ha sporto denuncia contro ignoti.