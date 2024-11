Individuati dalla Guardia costiera a bordo di una vecchia imbarcazione con il motore in avaria. Sono in 65, tutti di nazionalità siriana

ROCCELLA - Nuovo sbarco di migranti in Calabria. 65 persone di nazionalità siriana, tra cui nove donne e sei bambini (uno neonato), sono stati soccorsi nella notte dalla Guardia costiera a circa 120 miglia dalla costa jonica reggina. I migranti erano a bordo di una vecchia imbarcazione colo motore in avaria partita dalla Turchia verosimilmente tra il 21 ed il 22 luglio. Arrivati nel porto di Roccella Ionica i 65 sono stati ospitati in una struttura messa a disposizione dal Comune.