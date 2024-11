I reflui finivano nel corso d'acqua e poi in mare. Indagini della Capitaneria di Porto e della polizia municipale

PAOLA (CS) - Acque nere nel torrente e poi in mare. Lo hanno accertato a Paola la Capitaneria di Porto e polizia municipale. Dalla rete fognaria i reflui finivano direttamente nella “Fiumarella”. Da alcuni mesi il corso d’acqua è osservato speciale perché già lo scorso inverno i controlli avevano evidenziato – e più volte – l’identica problematica. Non sembrerebbe un fatto causale o accidentale. In uno dei pozzetti di raccordo della rete fognaria è stato scoperto un by-pass che consente di sopperire all'inefficienza del sistema di sollevamento delle acque nere facendo così defluire gli scarichi verso il torrente. Il guasto in questo caso è stato subito riparato. Indaga la Procura di Paola che ha portato a termine molteplici operazioni preventive per tutelare la salute pubblica e la qualità delle acque balneabili.