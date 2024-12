Tema scottante al centro dell’approfondimento giornalistico condotto da Pie Paolo Cambareri. Ospite in studio a Cosenza, il sismologo e docente Unical Mario La Rocca. Dalle 13 su LaC Tv

“Sciame sismico in Calabria, cosa sta accadendo?”. Sarà questo il tema della puntata di oggi dell’approfondimento giornalistico Dentro la Notizia, condotto da Pier Paolo Cambareri.

Un tema certamente scottante in queste settimane, soprattutto dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la nostra regione ed il Cosentino nel particolare.

Se ne parlerà nello studio 4 di Cosenza con Mario La Rocca, sismologo e docente dell’Università della Calabria, anche attraverso i contributi e le immagini del laboratorio di sismologia dell’Unical e sulle recenti scosse avvertite in buona parte della provincia di Cosenza.

L’appuntamento, come tutti i giorni, è alle 13 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.