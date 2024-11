Le abbondanti nevicate di questo weekend in Calabria hanno interessato anche a Gambarie. I fiocchi sono scesi copiosi sulla località montana del comune di Santo Stefano in Aspromonte e ciò ha permesso l’apertura degli impianti sciistici, molto attesa dagli amanti degli sport invernali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Malara.

«Già dalla prima nevicata di giovedì - è scritto in una nota del Comune - i turisti avevano risposto favorevolmente alla caduta della “dama bianca”, raggiungendo Gambarie per semplici giri turistici immersi nel candore della neve, ma da oggi, lunedì 23 Gennaio, sarà possibile sciare sulla pista Azzurra. Sarà quindi un inizio settimana all’insegna dello sport per Gambarie, dalle ore 8:30 fino alle ore 15:30, con il servizio navetta a partire dalla biglietteria di piazza Mangeruca che garantirà la corsa ogni 20 minuti».

«Con questa prima manches ci si augura si possa continuare su questa riga - conclude la nota -, con nuove abbondanti nevicate affinché si possa garantire una corposa stagione sciistica la quale, oltre a regalare sport e divertimento, regala sempre lo spettacolo mozzafiato del mare dello Stretto».